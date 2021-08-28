أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير للمعارضة التركية أن ما مجموعه 38581 تركيًا واجهوا المحاكمة بتهمة إهانة الرئيس بين 2014، 2020.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، جوليزار بيتشير كاراجا، استعرض التقرير الذي ذكر أن تهم إهانة الرئيس بين عامي 1980 و2014 كان 1716 فقط، حسبما ذكرت صحيفة سوزجو يوم الجمعة.

خلال عهد الرئيس عبد الله جول، أول رئيس لحزب العدالة والتنمية، أصبحت التهمة توجه إلى المزيد من المواطنين حيث رفعت دعاوى قضائية ضد 848 شخصًا بين عامي 2007 و2014.

حيث في عهد أحمد نجدت سيزر، سلف عبد الله جول، رفعت 163 دعوى “إهانة الرئيس”طوال فترة ولايته التي استمرت سبع سنوات بين عامي 2000 و2007.

كما أن كنعان إيفرين، رئيس المجلس العسكري الذي تولى السلطة في تركيا مع انقلاب 1980، رفعت في عهده 340 دعوى قضائية بين عامي 1982 و1989.

وكان تقرير سابق أظهر أنه جرى التحقيق مع حوالي 129000 شخص لاحتمال إهانتهم لأردوغان بين عامي 2014 و2019.