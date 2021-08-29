أنقرة (زمان التركية) – فرضت السلطات الألمانية عقوبة ثقيلة غير مسبوقة، على بنك زراعات Ziraat التركي.

مجلس الرقابة المصرفية الألماني (BaFin) اتخذ قرارات صعبة بعد عمليات التدقيق التي بدأها ضد بنك زراعات، وهو أكبر بنك في تركيا ولديه 7 فروع في ألمانيا.

ومن ضمن القرارات غير المسبوقة التي أصدرها المجلس بحق البنك التركي:

1) منع بنك زراعات من منح “مبالغ كبيرة من الائتمان”، وعدم تقديم قروض بملايين اليورو مقابل الرهون العقارية في تركيا بعد الآن.

2) منع زراعات من الحصول على ودائع كبيرة ودفع فوائد في السوق.

3) استخدام المزيد من رأس مال البنك في جميع المعاملات المصرفية وتقديم ضمانات مالية خاصة للمعاملات الإدارية.

5)فرض مبلغ كبير من الغرامات على البنك.

وتشمل العقوبات المفروضة على بنك زراعات أيضًا تحصيل الأموال بفائدة عالية.

وكانت هيئة الرقابة قالت في بيان سابق إن هناك بعض الأرقام في الميزانية العمومية لبنك زراعات غير متطابقة، وأنه سيتم فحصها.

هذه العقوبات التاريخية تأتي بسبب نتائج القروض التي قدمها البنك منذ عام 2017 وتحويلات الأموال إلى تركيا لمصدر مجهولة في السنوات الأخيرة.

الخبراء قالوا إن هذه الغرامات الباهظة تعادل قرار إغلاق البنك، حيث تتسبب في صعوبة استمرار بنك زراعات في العمل،وتم اتخاذها بدلا من إغلاق فروع البنك تجنبا لحدوث مشكلة دبلوماسية مع تركيا.