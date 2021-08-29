أنقرة (زمان التركية) – قرر المطرب التركي خلوق ليفنت، أخذ استراحة بعد فترة من العمل الجاد للدفاع عن ضحايا الانتهاكات في تركيا.

الفنان التركي، خلوق ليفنت، أعلن أنه سيسند مهمته في منصة شعب الأناضول والسلام (AHBAP) إلى أصدقائه الجدد في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام القادم وسيتجه للاستقرار خارج تركيا.

خلوق ليفنت اسم تردد في الشارع التركي بسبب دعمه للمستضعفين والمساعدات التي يقدمها عبر منصة AHBAP التي أسسها بنفسه.

وعبر حسابه على تويتر، نشر ليفنت الذي نجح في استثمار علاقاته الجيدة مع السلطات في الدفاع عن حقوق ضحايا الانتهاكات الحقوقية تغريدة ملفتة للأنظار، حيث أعلن ليفنت في تغريدته أنه سيترك منصبه داخل منصة شعب الأناضول والسلام (AHBAP) تمهيدا لمغادرة البلاد.

وأضاف ليفنت في تغريدته أن عضويته بالمنصة ستستمر غير أنه سيسند منصبه بها إلى رفقائه الجدد في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام القادم.

أضاف قائلا: “سأكون حينها قد أتممت عامي السادس ضمن المنصة. أريد أن أنتج أعمالا موسيقية وأخصص الوقت لنفسي بعض الشيء، أي أنكم ستتحملونني لعام ونصف آخرين”.

وهذا العام استجابت السلطات لحملة قادها خلوق لفنت وآخرين لرفع حظر فرض على سفر والدة طفل مصاب بالسرطان يدعى أحمد أتاتش كان يتلقى العلاج وحيدا في ألمانيا.

يذكر أن خلوق ليفنت، كان قد أعلن هذا الشهر عن استئجار مروحية إخماد حريق من كازاخستان للمشاركة في مكافحة حرائق الغابات بالساحل الجنوبي لتركيا.