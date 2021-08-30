أنقرة (زمان التركية) – اتهمت البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، هدى كايا، بلال أردوغان نجل الرئيس التركي، بنقل بعض الأشياء في من بلدة أخلاط التاريخية من “منطقة كنوز” على متن مروحيات حيث يجري حاليا إنشاء القصر الرئاسي هناك.

وعبر تويتر نشرت كايا تغريدة قالت خلالها إن: “جميع سكان المنطقة يعرفون ما تم سرقته. العدالة والتنمية لم يعد حزب سياسي بل صار تنظيم إجرامي”.

وتحدثت البرلمانية عن أن بلال نقل على متن المروحيات بعض الأشياء من المنطقة التي تشهد إنشاء قصر رئاسي وحديقة وطنية في بلدة أخلاط التابعة لمدينة بيتليس.

وقالت تقارير سابقة إن المنطقة التي تشهد تشييد القصر في أخلاط هي منطقة تنقيب عن آثار، حيث سبق وأن تم العثور على عظام بشرية بالمنطقة التي كان يستهدفها صائدو الكنوز.