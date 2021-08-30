أنقرة (زمان التركية) – سجلت مدينة سيفاس التركية في التاسع والعشرين من أغسطس الجاري أعلى درجات حرارة خلال القرن الأخير، بحسب بيانات هيئة الأرصاد التركية.

وكانت هيئة الأرصاد التركية قد حذرت من تسجيل درجات الحرارة في مدينة سيفاس ومحيطها ارتفاعا مفاجئا بنحو ثماني درجات لتتجاوز المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام.

وبالأمس بلغت درجات الحرارة في سيفاس 37 درجة مئوية، بينما أظهرت أجهزة قياس الحرارة بلوغ درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

وفي ظل هذه الأجواء الحارة لجأ سكان المدينة إلى قضاء اليوم داخل منازلهم نظرا لتزامن تلك الموجة الحارة مع عطلة نهاية الأسبوع.

وتشير بيانات هيئة الأرصاد التركي إلى أن أقصى درجات حرارة سجلتها المدينة حتى يوم أمس كانت تقدر ب34.5 درجة مئوية، غير أن درجات الحرارة التي شهدتها المدينة يوم أمس باتت الأعلى خلال القرن الأخير.