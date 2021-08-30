القاهرة (زمان التركية) – نددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في دراسة بعنوان “ظاهرة الاختفاء القسري في شرق أفريقيا.. تصاعد ملحوظ”، بتزايد حالات الاختفاء القسري في الصومال وإريتريا وإثيوبيا، سواء تلك المنسوبة إلى جماعات إرهابية، أو بسبب النظم القمعية في الدول نفسها.

بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري وإحياء ذكراهم، أوصت مؤسسة ماعت دول شرق أفريقيا بالسماح للفريق الخاص المعني بالاختفاء القسري للقيام بزيارات ميدانية لتلك الدول ومن ثم المساهمة في الحد من تلك الظاهرة اللاإنسانية.

وتعليقاً على تلك الظاهرة، أكد أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الحكومة الإثيوبية لا تزال تمارس عنف ممنهج تجاه مواطنيها من عرقية تجراي، فمنذ اندلاع الحرب الأهلية في يونيو 2020 ضربت البلاد موجه من حالات الاختفاء القسري لأي شخص منتمي لتلك العرقية دون توجيه أي اتهامات محددة ودون أي عقوبة تذكر. ومن جانبه أوصي الخبير الحقوقي، حكومات دول شرق أفريقيا بشكل عام وإثيوبيا بشكل خاص أنه لابد من توقف شرارة الحرب الأهلية كأحد محفزات انتشار الاختفاء القسري، والعمل على مراقبة الأوضاع الداخلية، وإعادة كافة الأطراف المتنازعة إلى طاولة الحوار كخطوة أولى للحل.

وعلي صعيد متصل، أشارت أسماء حجازي؛ الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أنه في ظل الصرعات الظروف الحقوقية الصعبة في إريتريا بالإضافة إلى انتشار الانفلات الأمني والقمع الحكومي، أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات ضحايا الاختفاء القسري وما تبعها من تفكك أسرى وارتفاع معدلات عمالة الأطفال، وأوصت الباحثة حكومة دولة إريترية بضرورة التعجيل بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والعمل على إدماج كافة بنودها في الأطر القانونية والتشريعية.

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