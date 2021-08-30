أنقرة (زمان التركية) – ساق الصحفي التركي المعروف باسم “رجل زعيم المافيا سادات بكر”، إمرة أولور، ادعاءً مثيرا للجدل بشأن صحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

عبر تويتر زعم أولور أن أردوغان قطع زيارته إلى كاراداغ بجمهورية الجبل الأسود وعاد إلى تركيا بسبب معاناته من مشاكل في القلب.

ويوم السبت وصل الرئيس أردوغان، إلى الجبل الأسود في زيارة رسمية، قادما من البوسنة والهرسك.

وذكر أولور أن أردوغان اضطر لقطع زيارته والعودة إلى البلاد بسبب وعكة صحية تعرض لها بسبب مشاكل في قلبه.

وأوضح أولور أن أردوغان تعرض لمشاكل صحية في قلبه خلال وجوده في كاراداغ وتم تخصيص مستشفى خاص له، أضاف “أعتقد أنه بحاجة إلى أن يُنقل للمستشفى. شفاه الله”.