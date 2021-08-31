أنقرة (زمان التركية) – طرح الصحفي التركي، مراد مراد أوغلو، تساؤلا في مقاله الأخير بصحيفة “سوزجو”، وهو “ماذا يفعل بنك زراعات التركي في ألمانيا؟”.

مقال مراد أوغلو جاء تعقيبا على فرض مجلس الرقابة المصرفية الألماني (BaFin) غرامات باهظة على بنك زراعات (Ziraat Bank International AG)، الواقع في مدينة فرانكفورت الألمانية، بسبب إصداره قروض كبيرة تصل إلى مئات الملايين من اليورو والشكوك في تحصيل الودائع.

مراد أوغلو انتقد في مقاله عدم وجود رد فعل من البنك التركي حتى الآن، بشأن العقوبات الألمانية.

وأضاف مراد أوغلو أن الحكومة اعتادت على عدم الرد على استجوابات البرلمان بخصوص البنك بإعتباره “سرا تجاريا”، على الرغم من كونه بنك عام في تركيا.

وتابع مراد أوغلو: “من الذي قاد أكبر بنك عام في تركيا إلى المخالفات؟ هل سيدفعون الغرامات من جيوبهم؟ لن يطلب أي حساب؟ لن يعاقب؟ هل سيحصلون على ربح؟ هل سيتم تجاهل هذه التساؤلات في هذه الفترة أيضا؟”.

وأشار الكاتب التركي إلى أن المحزن هو أن مجلس الإشراف والتنظيم المصرفي الألماني لم يقبل المديرين العامين الأربعة الذين تم إرسالهم من تركيا باعتبارهم غير مؤهلين … تمامًا كما تتدهور الجودة البشرية، لم يتبق لحزب العدالة والتنمية أحدًا لتعيينه مديرًا للبنك. فطرق التجربة والخطأ لم تنجح.

وذكر مراد أوغلو أن البنك الآن ممنوع من إعطاء القروض وتحصيل الودائع. والخطوة التالية هي وقف أنشطة البنك في ذلك البلد على أي حال.