أثينا (زمان التركية) – قالت الشرطة اليونانية إنها عثرت قرب حدود البلاد مع تركيا، أمس الخميس، على مهاجر سوري مصاب بطلق ناري في الساق يعتقد أنه عبر إلى اليونان بشكل غير شرعي.

وأوضحت الشرطة أن وحداتها عثرت على المهاجر السوري البالغ 25 عاما بينما كانت تمشط الحدود البرية واستخدم زورقا بلاستيكيا لعبور النهر الذي يجري بطول الحدود.

وكان المهاجر مصابا بعيار ناري في الفخذ، ونقل إلى مستشفى محلي للعلاج، ولم يتضح بعد من أصابه بالرصاص.

وتعد اليونان واحدة من أكثر طرق العبور شيوعا إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للفارين من العنف والصراع والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتصل الأغلبية العظمى من المهاجرين إلى جزر يونانية من الساحل التركي القريب، لكن الكثير منهم يحاول أيضا عبور نهر إفروس الذي يجري بطول الشطر البري من الحدود.

وتعزز اليونان أمنها الحدودي على البر وفي البحر، خاصة بعد سقوط أفغانستان في يد حركة “طالبان”.

وأكدت اليونان أنها تريد تجنب تكرار ما حدث عام 2015، عندما دخل أكثر من مليون شخص أوروبا، الأغلبية العظمى منهم عبر الجزر اليونانية، وطلبوا اللجوء.