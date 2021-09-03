أفاد نشطاء ووسائل إعلام بأن طائرة إماراتية ستهبط اليوم الجمعة في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل، لأول مرة منذ سقوط العاصمة في قبضة حركة “طالبان”.

وأكد صحفيون ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن الطائرة من المتوقع أن تهبط في مطار كابل بعد وقت قليل، وعلى متنها مسؤولون إماراتيون سيجرون محادثات مع “طالبان”.

وأكدت وكالة “نوفوستي” الروسية صحة هذه الأنباء نقلا عن مصدر في “طالبان”.

يأتي ذلك بعد هبوط طائرتين قطريتين في كابل في اليومين الأخيرين، وسط الاستعدادات، بمشاركة خبراء من قطر وتركيا، لإعادة تشغيل المطار، بعد أيام من انسحاب آخر القوات الأمريكية منه.

وأكدت شركة Ariana Afghan Airlines لوكالة “فرانس برس” أنها تسلمت الضوء الأخضر من “طالبان” لاستئناف الرحلات الداخلية اعتبارا من اليوم.