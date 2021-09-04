أنقرة (زمان التركية) – كشفت مجموعة أبحاث غير حكومية أن معدل التضخم النقدي على أساس سنوي في تركيا أعلى بكثير من المعلن رسميًا.

مجموعة أبحاث التضخم (ENAG) كشفت أن معدل التضخم النقدي في الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي بلغ 30.39 بالمائة.

وبحسب البيانات المعلنة من قبل مجموعة ENAG، والتي تحقق في أرقام التضخم، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (E-CPI) بنسبة 4.06٪ في أغسطس الماضي، وبلغ معدل التضخم في الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 ، 30.39٪.

يأتي ذلك بينما كانت هيئة الإحصاء التركية، قد أعلنت معدل التضخم النقدي السنوي بلغ 19.25٪ في أسعار المستهلك.

وكانت هيئة الإحصاء التركية تقدمت بشكوى جنائية ضد ENAG، التي استخدمت نموذجًا حسابيًا مختلفًا، أفقد هيئة الإحصاء التركية مصدقيتها.