القاهرة (زمان التركية)ــ تستعد الحكومة المصرية لتدشين مشروع ضخم، ضمن الشبكة الجديدة للقطارات الكهربائية في مصر.

عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق في مصر، كشف في تصريحات تلفزيونية عن تفاصيل القطار فائق السرعة.

المسؤول المصري كشف أن القطار فائق السرعة سيمر من خلال 22 محطة موجودة في مدينة 6 أكتوبر والتجمع والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ويتفرع غربًا لمدينة العلمين ومرسى مطروح.

وأضاف في مداخلة مع فضائية “MBC مصر”، أن القطار سيربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر بطريق طوله 660 كيلو، وسيتوقف في 8 محطات وتصل سرعته إلى 250 كيلو متر في الساعة.

وأكد وفق موقع (مصراوي) أنه “سيتم إنشاء خط بضائع، ويعتبر محور تنمية أكثر منه وسيلة نقل كهربائي، حيث بدأنا في تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع بالتعاون مع شركة “سيمنز”، مؤكدا أن التنفيذ تقوم به الشركات المصرية”.

وأشار والي إلى أن “هذا المشروع مدة تدشينه 24 شهرا بتكلفة تصل نحو 4 مليارات و 450 دولارًا، وسيتم تسديد المبلغ على 40 سنة، حيث من المقرر أن يكون له محطتين توقف في أكتوبر، ويتيح السفر للإسكندرية بمدة أقل من ساعة”.

شركة سيمنس الألمانية وقعت قبل أيام عقداً مع الحكومة المصرية لإنشاء أول شبكة سكك حديدية كهربائية، في صفقة تقدر قيمتها بـ 3 مليارات دولار.

من المنتظر تشغيل الشبكة الجديدة للقطارات الكهربائية في مصر تدريجياً خلال الفترة من عام 2023 حتى عام 2027.