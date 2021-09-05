أنقرة (زمان التركية) – يستعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإصدار كتاب بعنوان “بالإمكان تحقيق عالم أكثر عدلا”.

وستطرح دار نشر تركواز النسخة الأولى من الكتاب يوم غد الإثنين، بسعر 40 ليرة، كما بالإمكان أيضا الحصول على الكتاب عبر الانترنت بسعر 32 ليرة.

ويحمل غلاف الكتاب صورة لأردوغان، بينما الغلاف الخلفي للكتاب عليها عبارات تنتقد منظمة الأمم المتحدة.

كتب أردوغان في خلفية كتابه: “ليس من الأخلاق ولا العدل أن تتخذ خمس دول فقط القرار في القضايا التي ستؤثر على مصير العالم بأسره؛ فالعالم أكبر من خمس -دول-. وهناك حاجة إلى أمم متحدة تعكس العديد من الثقافات والمجتمعات لتحقيق سلام عالمي أكثر عدلا واستدامة. العالم ليس مجتمعا واحدا ولا مجتمعان ولا ثقافة واحدة ولا يخضع للهيمنة الثقافية لبضعة عناصر صاحبة امتيازات. وبالإمكان تحقيق عالم أكثر عدلا وشمولية ذات ثقافات متعددة ومجتمعات متعددة، والأمم المتحدة هي الوجهة الأولى لتحقيق عالم كهذا”.

أضاف أردوغان: “السبيل للسلام والاستقرار والعدل وإدارة دولية مؤثرة يكمن في إخضاع الأمم المتحدة لإصلاحات. إصلاح الأمم المتحدة وإعادة هيكلة بنية مجلس الأمن سيتحقق بتوافق جميع دول العالم دون شك. نحن في تركيا نطرح منذ وقت طويل مقترحنا بهذا الصدد ونحن منفتحون للحوار مع جميع الدول”.

تابع الرئيس التركي: “أما مقترحنا للحل فيتمثل في تمكين المفهوم الذي يبرز في عبارة: العالم أكبر من خمس! ويتمركز حول تغيير بنية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إعادة هيكلة مجلس الأمن بطريقة ستمثل جميع القارات والمعتقدات والأعراق والثقافات بالطريقة الأكثر عدلا هي خطوة ثورية لإقرار الحل والسلام العالمي”.

ومع أن أردوغان ينتقد تمركز القوة والقرار حول مصير العالم في يد خمس دول فقط إلا أن انتقادات مماثلة توجه له في الداخل، وذلك بسبب تحويل تركيا في عصره إلى بلد يحكم بقرار من رجل أوحد يقرر كل شيء دون مشاركة أي شخص أو مؤسسة أخرى ودون أي حسيب أو رقيب من القانون الدستور.