أنقرة (زمان التركية) – تمكن المنتخب التركي من هزيمة منتخب جبل طارق بثلاثة أهداف مقابل لا شيئ، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وسجل أهداف المنتخب التركي هليل دروزفيزاوجلو وهاكام كالهانجولو وكينان كرامان في الدقائق 54 و65 و83.

وبهذا الفوز، استعاد المنتخب التركي صدارة المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، وظل منتخب جبل طارق بلا نقاط في قاع الترتيب.

ومن المقرر أن تلعب تركيا مباراتها السادسة في المجموعة يوم 7 سبتمبر خارج أرضها ضد هولندا.

وكان المنتخب الهولندي اكتسح ضيفه منتخب مونتينيجرو برباعية نظيفة، سجلها ممفي ديباي (هدفين) في الدقيقتين 38 من ركلة جزاء و62 وجيورجينيو فاينالدوم وكودي جاكبو في الدقيقتين 70 و76.