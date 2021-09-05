أنقرة (زمان التركية) – على عكس البيانات الرسمية لهيئة الإحصاء التركية، قال 51.8% من الأتراك المشاركين في استطلاع رأي إن اقتصاد بلادهم لا ينمو.

بعد إعلان هيئة الإحصاء التركية أن أن معدل النمو يبلغ 21.7٪ في الربع الثاني من عام 2021، أجرت مؤسسة ” أكسوي” للأبحاث استطلاع رأي سألت خلاله المواطنين عما إذا كانت بيانات النمو تعكس الحقيقة.

وبحسب نتائج استطلاع الرأي الذي تم إجراؤه في 1067 مقابلة أجريت بهامش خطأ بنسبة 3%، أجاب 51.8٪ من المشاركين: “الاقتصاد التركي لم ينمو، بل تقلص”. أجاب 19.8٪ “الاقتصاد التركي نما أقل من 21.7٪”.

وعبر فقط 28.4 % من المشاركين في الاستطلاع عن رأي يتماشى مع تصريحات هيئة الإحصاء التركية.

وعندما ننظر إلى الإجابات المقدمة على هذا السؤال على أساس الحزب، نجد أن أعلى فئة عبرت عن رأي يتوافق مع بيانات هيئة الإحصاء التركية هم النتمون إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم.

أجاب 32.5٪ من ناخبي حزب العدالة والتنمية بأن “الاقتصاد التركي نما بنسبة 21.7٪” وأجاب 17.1٪ “الاقتصاد التركي نما بأكثر من 21.7٪”، ومعدل أولئك الذين قالوا إن “الاقتصاد التركي” نما أقل من 21.7٪ ”كان 50.4٪.

ناخبو تحالف الأمة المعارض وحزب الشعوب الديمقراطي، 90 في المائة منهم بيانات هيئة الإحصاء التركية بخصوص النمو غير واقعية.