أنقرة (زمان التركية) – فتحت السلطات في تركيا تحقيقا في مزاعم بشأن منح شركة أدوية أمريكية رشوة لموظفين في وزارة الصحة.

مجلس التفتيش التابع لوزارة الصحة، بدأ تحقيقا بخصوص تقديم شركة الأدوية الأمريكية Alexion Pharmaceuticals، رشوة لمسؤولين في وزارة الصحة في تركيا، لبيع العقار الذي يحمل اسم Soliris.

قدمت الرشوة خلال فترتي وزيري الصحة السابقين محمد موازين أوغلو ورجب أقداغ.

رغم إدانة وزيري الصحة، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقاً ضد وسائل الإعلام التي غطت التقرير بتهمة “التشهير” ثم أغلقه في وقت لاحق.