أنقرة (زمان التركية) – تزوج أخوان توأم في نفس اليوم بولاية أديامان التركية، من أختين توأم.

قرر التوأم أبوزر وجفاري كوبارال، من أديامان الزواج من التوأم نورغول ونورسل تيبي.

الشابان هما من ضمن 10 إخوة والشابتان من ضمن 7 إخوة.

حضر العديد من الضيوف حفل الزفاف، في مقدمتهم محافظ أديامان محمود شهدار والعمدة أديامان سليمان كيلينتش.

وتمنى المحافظ محمود شهدار للأزواج السعادة وقال إن هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها مثل هذا الموقف الجميل.

وقال جفاري كوبارال والد الشابان التوأم، معربًا عن سعادته الشديدة “التقينا من خلال الأسرة والمعارف. وجدنا لتوأمنا توأمين، إنه القدر”.