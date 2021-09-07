أنقرة (زمان التركية) – شهدت منطقة جوفين بارك، أحد أكثر أحياء أنقرة اكتظاظا بالسكان، انهيار أرضيا بعمق 10 أمتار.

وزُعم أن الانهيار الأرضي ناجم عن أعمال حفر خط المترو القائمة بجوار المنطقة.

وتشهد منطقة جوفين بارك الواقعة في حي شانكايا مرور الآلاف من الأشخاص يوميا.

وعلى الفور بدأت قوات الأمن بإخلاء محيط الانهيار الأرضي. وفور إخلاء المنطقة بدأت الفرق المعنية أعمال الترميم.

من جانبه يوضح أحد التجار بالمنطقة ويدعى علي رضا أوزتوبراك أنه سمع صوت وعندما توجه إلى مصدر الصوت شاهد الانهيار الأرضي قائلا: “ثم قدمت فرق الأمن وقامت بإحاطة المنطقة بشريط أمنى واتخاذ الإجراءات اللازمة. لم يكن هناك أحد بالمنطقة. وكانت منطقة الانهيار الأرضي خالية من المارة. عاودت الانهيار رويدا رويدا، ويُقال أن هناك أعمال إنشاء خط مترو بالجانب السفلي”.