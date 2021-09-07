أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 214 عسكريًا بهم من بينهم جنود في الجيش في شمال قبرص يُزعم انتمائهم لحركة الخدمة.

وأصدرت نيابة إزمير قرارات اعتقال بحق 214 من بينهم 145 طالبا بالمدرسة العسكرية تم فصلهم عقب المحاولة الانقلابية و69 جنديا من بينهم 44 في الجيش وذلك بحجة استخدامهم الهواتف العمومية للتواصل مع حركة الخدمة.

قوات الأمن بدأت حملات أمنية متزامنة للقبض على الصادر بحقهم قرارات اعتقال.

من بين الصادر بحقهم قرارات اعتقال عقيد ومقدم و7 برتبة نقيب و7 برتبة ملازم أول و7 برتبة ملازم و41 برتبة ضابط صف و5 برتبة رقيب.

تتهم الحكومة التركية، حركة الخدمة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد منتصف يوليو 2016.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعُزل أو أوقف تعسفيًا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.