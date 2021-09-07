أنقرة (زمان التركية) – في مواجهة لارتفاع تكاليف إنتاج الخبز في تركيا؛ قررت بعض المخابز رفع سعر رغيف الخبز فيما لجأت أخرى إلى خفض وزن الرغيف في ظل انزعاج المواطنين من الزيادات التي تفرضها الحكومة بشكل مستمر على الخدمات.

ولاية كوجالي شمال غرب تركيا قررت عدم زيادة سعر رغيف الخبز، لكنها في المقابل قررت خفض وزنه.

رئيس غرفة أصحاب المخابز في كوجالي، علي صاري، أشار إلى أنه في مواجهة ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز سيتم حجم رغيف الخبز من 230 جرام إلى 200 جرام.

واعتبارا من اليوم ستبدأ المخابز في المدينة ببيع رغيف الخبز بوزن 200 جرام عوضا عن 230 جرام مقابل ليرتين.

وذكر صاري في بيان أن أسعار الدقيق ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة لتصل إلى 200 ليرة بعدما كانت تبلغ 145 ليرة.

أضاف قائلا: “وبجانب هذا فإن الزيادة المتعاقبة في أسعار المياه والغاز الطبيعي والوقود والنفقات الأخرى وضعتنا خلال جائحة كورونا في موقف صعب. ولكي يتمكن أصحاب المخابز الذين لطالما ساندوا المواطن من مواصلة العيش سيتم اعتبارا من اليوم بيع رغيف الخبز بوزن 200 جرام نظير ليرتين”.

على الجانب الآخر ارتفعت أسعار الخبز في بعض المناطق بولاية إسطنبول إلى 2.5 ليرة، بدلا من 2 ليرة.

مناطق “كاديكوي، ساريير، بشيكتاش، أوسكودار، بيكوز” في إسطنبول، بدأت في بيع رغيف الخبز الذي يزن 200 جرام، بسعر 2.5 ليرة بداية من الأول من سبتمبر الجاري.

ويشتكي أصحاب المخابر من ارتفاع تكاليف الإنتاج. زكي سيزور، الذي يمتلك مخبزًا في بشيكتاش، قال “أمارس هذا العمل منذ 20 عامًا، نمر الآن بأوقات صعبة للغاية. تضاعفت تكاليف الطحين والخميرة والماء والعمالة في العام الماضي. تضاعفت الإيجارات”.

وأكد اتحاد الخبازين الأتراك، أنه حاليًا، لا يوجد قرار زيادة مطبق في جميع أنحاء البلاد بخصوص سعر الخبز.