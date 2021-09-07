أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة التصنيف الائتماني موديز Moody’s، إن حصة المشاركة المصرفية في تركيا ستتضاعف خلال 5 سنوات على الأقل.

وكالة Moody’s، قالت إن حصة المشاركة المصرفية في إجمالي الأصول المصرفية في تركيا ارتفعت إلى 7.1٪ بنهاية عام 2020، بعد أن كانت هذه الحصة عند مستوى 5.8٪ بنهاية عام 2019.

الوكالة قالت إن السياسات واللوائح الحكومية الداعمة كانت فعالة في نمو المشاركة المصرفية وأنه من المتوقع أن تزداد حصة المشاركة المصرفية في إجمالي الأصول المصرفية في تركيا مرتين على الأقل في السنوات الخمس المقبلة.

موديز ذكرت أن حصة المشاركة المصرفية في إجمالي الأصول المصرفية لدول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 45 في المائة، وأن إمكانات نمو المشاركة المصرفية في تركيا مرتفع جدا.