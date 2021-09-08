أنقرة (زمان التركية) – رفعت أسعار خدمات المياه في مدينة إسطنبول بقيمة 15.62 في المئة بقرار رسمي.

أقرت إدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول بالإجماع مقترح زيادة أسعار خدمات المياه بالمدينة.

عقدت اللجنة الاستثنائية لإدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول اجتماعا في مركز معمار قدير توباش للمعارض والفنون في منطقة يني كابي لبحث ومناقشة مقترح الزيادة لتقر في ختام الاجتماع بالإجماع رفع أسعار خدمات المياه داخل المدينة بنحو 15.62 في المئة.

وكانت اللجنة سبق وأن رفضت في مايو الماضي مقترح رفع أسعار خدمات المياه في المدينة بنحو 25 في المئة.

مدير عام شركة المياه، رائف ميرموتلو، برر الزيادة بالقول إن البنية التحتية في إسطنبول تتزايد بالتوازي مع الزيادة السكانية وأن هناك نفقات مثل تجديد التركيب القديم والمعدات المستوردة، وزيادة تكلفة المياه المأخوذة من السدود خارج المدينة.

وأوضح أن الشركة لا تستطيع الدفع للمقاولين وأن المقاولين يرسلون التماسات كل يوم، أشار المسئول إلى أنه ينبغي تطبيق زيادة بنسبة 39 في المائة.

جدير بالذكر أن تم المطالبة بإلغاء قرار تقديم 0.5 متر مكعب من الماء مجانا كحق استخدام مياه إنساني لكل 2.5 متر مكعب من المياه، الذي يتم تطبيقه منذ شهر مايو من عام 2019، وذلك بناء على تحذير من ديوان المحاسبة.