أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا أحمد داود أوغلو، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتجه لتحسين العلاقات مع دولة الإمارات، لوقف هجوم زعيم المافيا، سادات بكر.

داود أوغلو تسائل قائلا: الإمارات العربية المتحدة اتُهمت لسنوات بالضلوع في أنشطة ضد تركيا واتُهمت بأنها “تقف وراء 15 يوليو”، فلماذا يتم الآن تحسين العلاقات معها؟

أضاف زعيم حزب المستقبل أنه ليس ضد تحسين تركيا العلاقات مع كل الدول، ولكن في حال كان هذا الإصلاح من أجل إسكات الانتقادات الموجهة إليها، فهذا يعد نفاقًا.

يذكر أن زعيم المافيا التركي، سادات بكر، انتقل هذا العام للإقامة في الإمارات. بكر نشر العديد من مقاطع الفيديو عبر تويتر يكشف فيها عن تورط مسئولين حاليين وسابقين ورجال اعمال مقربين من الحزب الحاكم في أعمال فساد، كما ينشر حاليا عبر تويتر تغريدات تفضح الدائرة المقربة من الرئيس التركي أردوغان.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل قبل أيام مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، وأعلن أردوغان عن استثمارات إماراتية جادة في بلاده.

من جانبه انتقد سادات بكر تناقض موقف الرئيس رجب أردوغان من الإمارات التي اتهمها بتدبير محاولة انقلاب 15 يوليو، ووصف العديد من السياسيين له بالخائن لأنه ذهب إلى الإمارات، بينما هناك مصالحة حاليا بين البلدين.

زعيم المافيا طالب أردوغان بالاعتذار له، وذكر سادات بكر بأنهم قالوا إن “الإمارات العربية المتحدة مولت يوم 15 يوليو واستشهد شعبنا بسببهم … سدات بيكر خائن لأنه ذهب إلى الإمارات العربية المتحدة “. إذا لم تعتذر لي عن كلامك، فلن أتوقف عن الصراخ للعالم كله بأنك عاهر وغير نزيهة.

وكان زعيم المافيا أوقف في يونيو الماضي بشكل مفاجئ مقاطع الفيديو التي حققت خلال شهر من بثها مشاهدات مليونية عبر اليوتيوب والتي استهدف فيها عددا من المسئولين الحاليين والسابقين أبرزهم وزير الداخلية سليمان صويلو ووزير الداخلية الأسبق محمد آغار بعد إطلاق حملة أمنية ضد رجاله في تركيا في أبريل الماضي.

وعن سبب توقفه عن بث مقاطع الفيديو التي كان يوجه فيها اتهامات لمسئولين سابقين وحاليين ورجال أعمال مقربين من حزب العدالة والتنمية الحاكم قال سادات بكر في يونيو الماضي إنه تلقى تحذيرًا رسميًا من السلطات في دولة الإمارات، بعدم بث مقاطع فيديو “تحط من قدر دولة أخرى”.

وأوضح سادات بكر أن الضباط الإماراتيين، حذروه من تصوير مقاطع تحط من قدر دولة أخرى، لذلك توقف عن تصوير فيديوهات تستهدف الدائرة المقربة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لكنه استمر في التغريد عبر تويتر.

يذكر أن الخطوة جاءت بعد إعلان سادات بكر أن سيخصص حلقة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.