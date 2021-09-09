أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أن تطبيع العلاقات مع تركيا أمر ممكن.

باشينيان أشار إلى استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع تركيا والتشاور لإعادة فتح خطوط النقل والمواصلات بين البلدين.

وخلال اجتماع الحكومة بالعاصمة، يريفان، علق باشينيان على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن تطبيع العلاقات مع بلاده قائلا: “نستشعر من هذه التصريحات احتمالية تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، ونحن مستعدون لتطبيع العلاقات مع تركيا والتشاور لإعادة فتح الخطوط البرية والسكة الحديد بين البلدين. مستعدون للقاء من هذا القبيل وبإمكاننا توسيع نطاقه”.

وأضاف باشينيان أن بالإمكان من خلال تلك المشاورات تحقيق روابط إقليمية في جميع الجوانب، قائلا: “روسيا أعربت عن استعدادها للمساعدة في هذا الأمر، والاتحاد الأوروبي وخصوصا فرنسا بجانب الولايات المتحدة يولون اهتمام بهذا الأمر. ومن الواضح والجلي مبادرات الهند والصين لإعادة حركة النقل بالمنطقة مرة أخرى”.

هذا وذكر باشينيان أن المخططات المتعلقة بممر النقل في المنطقة من الشمال إلى الجنوب تتمتع بمكانة خاصة في المباحثات مع إيران وجورجيا.

يذكر أن تركيا ساعدت أذربيجان في إنهاء احتلال أرمينيا لإقليم كاراباخ الجبلي أواخر العام الماضي، الخطوة التي وصفها رئيس الوزراء نيكول باشينيان بأنه “مؤلمة”.

ورغم أن تركيا كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال أرمينيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، ولكن أنقرة رفضت إقامة علاقات دبلوماسية مع يريفان.