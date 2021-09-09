أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إن حزبهم في المقدمة، ولا يوجد عقبات أمامهم، فهو أحد أكثر الأحزاب السياسية رسوخًا في العالم.

وأضاف كيليتشدارأوغلو أنه ربما ستحاول الحكومة استدراجهم إلى “ساحة القتال”، مطالبا أصدقائه بعدم الانصياع وراء هذا.

وقال زعيم المعارضة خلال حفل افتتاح مقر جديد للحزب في منطقة “ماهاليسي” بمدينة أسطنبول تزامنا مع الذكرى 98 لتأسيس حزب الشعب الجمهوري: “ربما يريدون استدراجنا إلى ساحة القتال. أناشد جميع أصدقائي: اهدأوا. مهما فعلوا، فإننا نهدف إلى جلب الديمقراطية إلى هذا البلد. أنا على ثقة من بصيرة هؤلاء الناس”.

وفي حديثه بحفل الافتتاح، قال كيليجدار أوغلو: “امتلاك مقر للحزب مهم بالطبع. بالإضافة إلى امتلاك المبنى، فإن امتلاك البلد الذي يعيش فيه أكثر قيمة بكثير. سوف نحمي البلد الذي نعيش فيه. نحن نتطلع إلى كل المشاكل القائمة في ذلك البلد. وأكد كيليجدار أوغلو أن حزب الشعب الجمهوري هو حزب الشعب ، وقال:

كيليتشدار أوغلو قال “لن نستسلم أبدا، مهما سجن قياديينا أو تمت مصادرة أرشيفاتهم أو تمت مصادرة أصولهم، فنحن نعمل من أجل الشعب، ومن أجل البلد”.

وذكر كيليتشدار أوغلو أنهم يقومون بمهمة تاريخية، لأنهم بجانب استقلال البلاد والعدالة والدولة الاجتماعية والتعليم الحديث والجدارة في هيكلة الدولة.

وأشار كيليتشدار أوغلو الطامح إلى السلطة إلى أنهم بحاجة إلى “دعم الشعب” لحل المشاكل في تركيا.