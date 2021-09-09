أنقرة (زمان التركية) – قال مدير مؤسسة استطلاعات رأي إن نسبة أصوات داعمي حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا سترتفع وتصل إلى 15 في المائة.

بكر أغيردير، المدير العام لمركز “كوندا” للأبحاث واستطلاع الرأي، قال تعليقا على المناقشات المستمرة حاليا في تركيا حول إمكانية تخفيض العتبة الانتخابية إلى 7% بدلا من 10%، وبالتالي احتما أن تنخفض عدد الأصوات الممنوحة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي من 13% إلى 7%.

وأوضح مدير مركز “كوندا” أنه إذا صوت المحافظون والعلمانيون للأحزاب التي تمثلهم بناءً على هويتهم الثقافية فقط، فإن الأكراد الذين يمثلون 18 في المائة من عموم سكان تركيا، سيصوتون أيضًا للحزب الكردي الذي يمثلهم.

وأضاف أغيردير: “لذلك، ليس من المفترض أن تنخفض ​​أصوات حزب الشعوب الديمقراطي من 13 في المائة إلى 7 في المائة، ولكن هناك احتمال أن يصل حزب الشعوب الديمقراطي إلى 15 في المائة حتى مع ناخبيه الطبيعيين في الانتخابات المقبلة”.

وفي سياق منفصل، أكد أغيردير أنه لا يمكن لتركيا أن تجد السلام فقط في مصالحة المحافظين والعلمانيين، فهذا ضروري ولكنه غير كاف، لأن المصالحة غير ممكنة إذا تجاهلت الأكراد.

كما أشار أغيردير إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الناخبين الذين انفصلوا عن حزب العدالة والتنمية، وأن هذه الكتلة قد لا تذهب إلى صناديق الاقتراع إذا لم يتمكنوا من العثور على عنوان حزب يذهبون إليه.

وشدد أغيردير على أن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات سيعود بالفائدة على الحكومة في الانتخابات المقبلة.

يذكر أن المحكمة الدستورية تنظر في الوقت الحالي دعوى لحل الحزب الكردي الذي يصوت له 7 ملايين ناخب.