أنقرة (زمان التركية) – ارتفع سعر زيت عباد الشمس في تركيا خلال العام الأخير بشكل مبالغ فيه، مما جعله من السلع التي يبتعد محدودي الدخل عن الاقتراب من شرائها والإقراط في استهلاكها.

وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفع ثمن زيت عباد الشمس بنسبة 60.8 بالمائة بين أغسطس 2020-2021.

حذر شيمسي بايراكتار، رئيس اتحاد غرف الزراعة في تركيا، من أن يصبح زيت عباد الشمس من ضمن “سلع الرفاهية” في تركيا.

بايراكتار قال إنه أصبح من المحتم إيجاد حلول دائمة لمشاكل زراعة عباد الشمس، مضيفا: “زيت عباد الشمس، أحد الاحتياجات الغذائية الأساسية للمجتمع، سيأخذ مكانه على الرفوفضمن سلعة الرفاهية إذا لم يتعاون القطاع العام والقطاع الخاص والجامعات والمنظمات المهنية العاملة لحل الأزمة دون تحيز وشروط مسبقة”.

وتابع بايراكتار: ” تركيا واحدة من أفضل 10 دول من بين 75 دولة من حيث زراعة عباد الشمس وكمية الإنتاج. ولكن إنتاج عباد الشمس لا يمكن أن يلبي احتياجات المواد الخام لصناعة الزيوت النباتية التركية”.

وأشار رئيس اتحاد غرف الزراعة في تركيا إلى أن تركيا من بين 165 دولة تستورد معظم احتياجها من زيت عباد الشمس، وبسبب الزيادة في الاستهلاك، هناك استمرار في الاعتماد على الواردات.

وتحدث بايراكتار أيضا عن ارتفاع أسعار التين، حيث أوضح أن الجفاف هذا العام كان له تأثير سلبي على الإنتاج، وقال: “بسبب الجفاف وعدم كفاية الري والحرارة الشديدة التي حدثت في أوائل أغسطس، من المتوقع أن يكون العائد منخفضًا هذا العام. زيادة تكاليف المدخلات مع انخفاض العائد يجعل الإنتاج أكثر صعوبة”.

كما ذكر بايراكتار أن زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي ستؤدي إلى انخفاض في الإنتاج وتؤدي إلى زيادة أخرى في تضخم أسعار الغذاء.