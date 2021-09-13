أنقرة (زمان التركية) – تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ديدان حية تتحرك بداخل أكياس البرغل في أحد أكبر سلاسل السوبر ماركت.

تحت عنوان مشهد يتسبب في القيء، نشر حساب يحمل اسم “Toplumsal” مقطع فيديو، تظهر فيه أكياس البرغل وهي مليئة بالديدان على الأرفف، في متجر “A 101” الذي يعد أحد أكبر سلاسل محلات السوبر ماركت في تركيا.

في تركيا التي تعاني من أزمة اقتصادية، تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا هائلاً نتيجة تأثير وباء كورونا.

وبحسب الأرقام الرسمية، هناك زيادة سنوية تقارب 40 في المائة في المواد الغذائية الأساسية، وبالتالي قلت الجودة وشوهد الطعام بالديدان يباع على الأرفف.

وتبرز اللحوم والزيوت والبقوليات كمنتجات غذائية زادت أسعارها أكثر من غيرها في العام الماضي ومنذ بداية الوباء.

أصبح زيت عباد الشمس السلعة صاحبة الرقم القياسي في زيادة الأسعار مع زيادة الأسعار بنسبة 76.3 في المائة منذ الوباء. ارتفع زيت عباد الشمس بنسبة 60.4 في المائة على أساس سنوي.

من ناحية أخرى، احتل العدس المرتبة الثالثة مع زيادة في الأسعار بنسبة 71 في المائة منذ الوباء و 37.2 في المائة في العام الماضي. في حين زادت لحوم الدجاج بنسبة 70 في المائة أثناء الوباء، بلغت الزيادة السنوية في الأسعار 56 في المائة.

يذكر أنه وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فإن الزيادة التي لا يمكن وقفها في أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، والتي تضم 133 منتجًا في سلة مؤشر أسعار المستهلك.