أنقرة (زمان التركية) – قال البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، فالي أغبابا، إن 48 ألف شركة ومؤسسة تجارية أفلست خلال 8 أشهر، مستغربًا نسبة النمو الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة.

تعليقا على على إعلان الحكومة أن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 21.7%، قال البرلماني المعارض أن أصحاب الأنشطة التجارية لم تنعكس عليهم نسبة النمو المعلنة، مضيفا أن 61.736 صاحب نشاط تجاري أغلقوا أنشطتهم في الربع الثاني، في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إن هناك نموا في الاقتصاد، وأن ما لا يقل عن 48 ألف شركة ومؤسسة تجارية أفلست.

وأكد أغبابا أن 35 في المائة من حالات إفلاس التجار حدثت في شهري يونيو وأغسطس، في الوقت الذي بدأت خلاله الحياة العودة لطبيعتها بعد رفع الحظر عن كورونا.

وأشار أغبابا إلى أن التجار، الذين كانوا يعتقدون أن نشاطهم التجاري سيتحسن بمجرد انتهاء عملية الإغلاق، يتعرضون للانهيار بسبب الديون السابقة، فهناك 35 من كل 100 تاجر أفلسوا في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.

أغبابا قال: “من البيانات المدهشة أن انخفض عدد التجار والحرفيين المسجلين حديثًا في الفترة من يناير إلى أغسطس هذا العام بنسبة 28 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وأصبح 185 ألفًا و 126”.