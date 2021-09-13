أنقرة (زمان التركية) – شوهد بيرات البيرق، وزير المالية السابق وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان في مدرجات مباراة كرة القدم بين ناديي غلطة سراي وطرابزون سبور.

المباراة أقيمت الأحد بمجمع شانول جونش الرياضي في مدينة طرابزون.

حضر الوزير السابق المباراة مع والده صادق ألبيراق، ونجله، محمد وتم تداول صور عائلة ألبيراق في المدرجات على مواقع التواصل الاجتماعي.

المباراة انتهت بالتعادل بهدفين لكلا الفريقين.

جدير بالذكر أن البيراق أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي استقالته من وزارة الخزانة والمالية عبر بيان نشره في حسابه بتطبيق انستجرام.

وأرجع ألبيراق سبب الاستقالة إلى دوافع صحية، حيث اختفى بيرات ألبيرق عن الأنظار تماما عقب استقالته ولعدة أشهر حرص الوزير المستقبل على عدم الظهور في أي مكان.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم خلالها رصد ألبيراق منذ الاستقالة، حيث تم ظهر لأول مرة في صلاة الجمعة بمنطقة شامليجا وظهر للمرة الثانية بمطعم في منطقة السليمانية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها رصد ألبيرق في مسقط رأسه، طرابزون، بعدما ظهر في المرتين السابقتين بمدينة إسطنبول.

يذكر أن استقالة ألبيراق المفاجئة من منصبه جاءت مع تصاعد الغضب الشعبي ضده بسبب سوء الوضع الاقتصادي واتهامه من المعارضة بالفشل في أداء مهام منصبه.