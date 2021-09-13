أنقرة (زمان التركية) – تصدر لاعب كرة السلة التركي، أنس كانتر، حديث وسائل الإعلام الأمريكية بعدما قرر التخييم مع الأطفال عوضا عن الذهاب في عطلة.

مؤخرا وقع كانتر اتفاقا مع فريق بوسطن سلتكس. وخلال مقابلة مع كمال كولن من قناة Raindrops Tv تحدث كانتر موسمه الناجح مع فريق بليزر وأهدافه مع فريقه الجديد.

وأثناء مشاركته بالبرنامج التلفزيوني أجاب كانتر عن أسئلة حول نشاطه الحقوقي ورد فعله تجاه تشويه سمعته في وسائل الإعلام التركية.

يذكر أن وسائل الإعلام التركية تتجاهل أي مباراة يشارك بها اللاعب أنس كانتر بتعليمات يقال أنها صادرة من الرئيس رجب أردوغان لأنه يتعاطف مع حركة الخدمة، التي تتهمها أنقرة بتدبير انقلاب 2016، بينما تنفي الحركة وتطالب بتحقيق دولي.

وألغت السلطات التركية جواز سفر أنس كانتر في عام 2017 بعد أن صنفت كانتر ضمن العناصر الإرهابية بسبب دفاعه عن حركة الخدمة وطلبت من واشنطن تسليمه.

من جانب آخر ألغى كانتر منذ يناير/ كانون الثاني 2019 جميع مخططاته خارج الولايات المتحدة، بسبب ما قال عنه إنها تهديدات يتلقاها، وتقف ورائها الحكومة التركية.

وكان السيناتور الأمريكي عن ولاية أوريغون، رون وايدن، أرسل في مارس/ آذار الماضي رسالة إلى الخارجية الأمريكية بشأن عدم أخذ طلبات أنقرة الخاصة بتسليم أنس كانتر على محمل الجد، مطالبا إياها بدعمه.