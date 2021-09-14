أنقرة (زمان التركية) – شهد الإنتاج الصناعي في تركيا خلال يوليو/ تموز المنصرم أسرع تراجع خلال الخمسة عشر شهرا الأخيرة، وذلك بعدما سجل أسرع ارتفاعا له خلال العشرة أشهر الأخيرة في يونيو/ حزيران الماضي.

وفق هيئة الإحصاء التركية عن مؤشر الإنتاج الصناعي تراجع الإنتاج الصناعي في شهر يوليو/ تموز الماضي بنحو 4.2 في المئة مقارنة بالشهر السابق غير أنه ارتفع بنحو 8.7 في المئة على الصعيد السنوي.

وبالنظر إلى القطاعات الفرعية للصناعة يتبين ارتفاع مؤشر قطاع التعدين والمحاجر خلال شهر يوليو/ تموز بنحو 15.2 في المئة ومؤشر قطاع الصناعات التحويلية بنحو 7.9 في المئة وقطاع انتاج وتوزيع الكهرباء والبخار والتهوية بنحو 11.7 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

ومقارنة بالشهر السابق تراجع مؤشر قطاع التعدين والمحاجر بنحو 1.8 في المئة ومؤشر قطاع الصناعات التحويلية بنحو 5 في المئة، بينما ارتفع مؤشر قطاع انتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والتهوية بنحو 4.5 في المئة.

تراجع معدلات التوظيف

جدير بالذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي سجل الإنتاج الصناعي أسرع ارتفاع خلال العشرة أشهر الأخيرة بزيادة بلغت 2.3 في المئة، بينما ارتفع بنحو 23.9 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وكان لرفع نسبة كبيرة من القيود الخاصة بجائحة كورونا اعتبارا من شهر يونيو/ حزيران دورا كبيرا في هذا الارتفاع.

وخلال يونيو/ حزيران سجل قطاع الصناعي أعلى زيادة في معدلات التوظيف من بين جميع القطاعات بزيادة بلغت 296 ألف شخص.

وفي يوليو/ تموز المنصرم تراجعت معدلات التوظيف في قطاع الصناعة بنحو 287 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق.