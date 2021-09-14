باريس (زمان التركية) – قال بنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسي يوم الاثنين إنه من المرجح أن يخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة القياسي بنسبة 19 في المائة في وقت مبكر للغاية بسبب الضغوط السياسية.

قال المحلل فينيكس كالين إن البنك المركزي سيبقي على الأرجح أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام، لكن مخاطر أي خفض مبكر قد زادت.

وأضاف أنه يجب على العملاء الاستعداد لانخفاض الليرة إلى 8.85 للدولار بحلول نهاية العام بسبب حالة عدم اليقين، مردفًا بقوله: “بينما يدقق السوق في مصداقية (البنك) خلال الأسابيع المقبلة، من المرجح أن يرتفع التقلب”.

كانت الليرة تعرضت لضغوط بيع متجددة بعد أن قال محافظ البنك المركزي شاهب كافجي أوغلو الأسبوع الماضي إنه سيستخدم التضخم الأساسي كدليل رئيسي لتحديد أسعار الفائدة.

من المحتمل أن يمنح التركيز الجديد على الرقم الأساسي البالغ 16.76 في المائة البنك المركزي مجالًا لخفض أسعار الفائدة، وهي خطوة دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان.

حديث كافحي أوغلو جاء يوم الأربعاء بعد أن ذكرت وكالة الإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين تسارع إلى 19.25٪ في أغسطس.

وشهدت الليرة صباح الثلاثاء انخفاضا بنسبة 0.2 بالمئة ليرتفع الدولار أمامها إلى 8.43، بعد أن وصل الأسبوع الماضي إلى 8.51 بعد تصريحات كافحي أوغلو.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة تحديد سعر الفائدة بالبنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة في 23 سبتمبر.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن الرئيس أردوغان يخطط لخفض أسعار الفائدة لاستمالة قلوب قاعدته المحافظة قبيل انتخابات مبكرة محتملة.