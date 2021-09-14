أنقرة (زمان التركية) – حصل عمدة العاصمة أنقرة في تركيا، منصور يافاش، على “جائزة العاصمة العالمية لعام 2021” ضمن المسابقة التي نظمتها مؤسسة “City Mayors Foundation”.

المؤسسة قالت في بيان إن الجائزة مُنحت لمنصور يافاش لجهوده ورؤيته لبناء عاصمة مساوية للعواصم الكبرى في أوروبا وآسيا.

وأوضح البيان أن منذ انتخاب عمدة أنقرة، طور منصور يافاش أسلوبا قياديا مبنيا على ثقة وشفافية الشعب، في حين أن محاربته للفساد دليل على شجاعته.

وأضاف البيان: “دعم عمدة أنقرة الفقراء والأكثر ضعفاً في المجتمع ببرنامج ضمان اجتماعي مختلف مثل المعونة الغذائية والدعم المالي وتوفير الخدمات الحيوية الأخرى. لقد فهم أهمية إعلام الجمهور بشكل كامل منذ بداية الوباء. لقد وفر الوصول إلى الإنترنت في المناطق ذات البنية التحتية الضعيفة للإنترنت واستفاد بالكامل من وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع مواطنيه. إن رؤيته للتحول بعد كورونا جديرة بالثناء أيضًا”.

تابع البيان مشيدا بعمدة أنقرة: “استثمر يافاش في مشاريع المدن الخضراء والنقل العام والمياه النظيفة والطاقة المتجددة. إجراءات العمدة التي تم تنفيذها بالفعل ورؤيته لعاصمة تركيا ستجعل أنقرة مدينة أكثر مرونة واستدامة. استنادًا إلى آلاف المراجع والتعليقات التي تلقاها مشروع العمدة العالمي، يعتقد سكان أنقرة والعديد من المناطق الأخرى أو تركيا أن منصور يافاش سيجعل المدينة واحدة من أكبر العواصم في العالم”.

وأدلى منصور يافاش، بأول تصريح، قال فيه: “رفاقي الأعزاء، لقد تم الإعلان عن ذلك للتو من إنجلترا. بالطبع كنا سعداء للغاية. لكن هذا النجاح لا يخص منصور يافاش، فهو يخص 6 ملايين من سكان أنقرة. آمل أن أحصل على هذه الجائزة نيابة عنكم. أقدم الحب والاحترام اللانهائي لكم جميعًا”.

يذكر أن منصور يافاش المنتمي لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، فاز بالانتخابات البلدية في 2019 منتزعا بذلك سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم التي دامت على العاصمة لسنوات طويلة.