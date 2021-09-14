أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 143 شخصا من بينهم عناصر بقوات الدرك في 43 مدينة مركزها أنقرة.

وخلال الحملة الأولى تم إصدار قرارات اعتقال بحق 102 شخصا من بينهم 61 مفصوليت من مؤسسات حكومية مختلفة في مقدمتها قوات الدرك.

كما صدرت ال قرارات اعتقال بحق 26 شخصا آخرين في إطار تحقيقات قائمة بحقهم.

هذا وبدأت قوات الأمن حملة أمنية في 43 مدينة بحق 143 شخصا صدر بحقهم قرارات اعتقال في إطار حملة صيد الساحرات هذه.

تتهم السلطات الصادر بحقهم قرارات اعتقال بالانتماء إلى حركة الخدمة.

حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تزعم أن حركة الخدمة التي كانت أبرز حلفائها حتى عام 2011 تغلغلت في المؤسسات التركية، وخاصة الجيش والشرطة والقضاء، بغرض الإطاحة به، بينما تقول الحركة إن أفرادها مواطنون أتراك ومن الطبيعي أن يعملوا في مؤسسات الدولة، سواء كانوا منتمين فعليا للحركة أو محبين لها.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصلت من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.