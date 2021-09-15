أنقرة (زمان التركية) – كشفت دراسة طبية حديثة أن احتقان الأنف يتسبب في زيادة الوزن.

يعد احتقان الأنف حالة مزعجة تقلل من الاستمتاع بالحياة، خاصة في الليل بسبب صعوبة التنفس أثناء النوم. ويتجلى احتقان الأنف في صورة اضطراب في حاسة الشم وعدم القدرة على التنفس بشكل جيد.

احتقان الأنف يكون مصحوبًا بشكاوى مثل الأرق وجفاف الفم والتعب أثناء النهار والضعف والصداع.

وبحسب الدراسة التي نشرتها “سي إن إن”، فإن احتقان الأنف أيضًا في النوم مع فتح الفم ليلًا والشخير، يؤدي إلى انخفاض مستوى الأكسجين.

ومن أجل أن يعمل حرق الدهون في الجسم بشكل صحيح، فإن معدل الأكسجين في الأنسجة مهم، وإذا انخفض استنشاق الأكسجين لأي سبب من الأسباب أثناء النهار أو أثناء النوم، فسوف يتباطأ حرق الدهون.

تتابع الدراسة: “نتيجة الإجهاد الناجم عن انخفاض معدل الأكسجين في الأنسجة، هناك زيادة في إفراز الكورتيزول، والذي يعرف بهرمون التوتر. الكورتيزول هو أيضًا هرمون يؤدي إلى تكوين الدهون في الجسم، وبالتالي يزيد تخزين الدهون في الجسم”.