أنقرة (زمان التركية) – تحقق السلطات في تركيا بقضيتي فساد بقيمة 540 مليون ليرة ضد 72 شخصًا، بمن فيهم مصطفى يمان، الوصي السابق على بلدية ماردين.

عادت بلدية ماردين الحضرية، التي عينت لها وزارة الداخلية وصيًا في 17 نوفمبر 2016 ثم في 19 أغسطس 2019، إلى الواجهة مرة أخرى مع ظهور قضايا الفساد.

السلطات عزلت في كل مرة العمدة المنتخب للبلدية بتهمة “الإرهاب” وجاءت بدلا منهم بمدان بالفساد.

حزب الشعوب الديمقراطي أعد تقريرا عن الفساد الذي تورط فيه محافظ ماردين، وسلفه بعد توليهم وصاية البلدية، حيث ذكر التقرير أن أكبر عملية سطو على البلدية في تاريخ تركيا حدثت خلال الثلاث سنوات التي كان فيها محمود يمان وصيا في ماردين.

وأوضح أن يمان، ترك دينًا للبلدية بقيمة مليار و 180 مليون ليرة تركية عندما تم فصله في 10 يونيو 2020.

وحسب قرارات المفتشين، خلال فترة الوصي، تم ارتكاب أعمال فساد في 36 مناقصة منفصلة بقيمة 539 مليون 738 ألف 587 ليرة تركية.

وبحسب المعلومات التي أفادت بأن العطاءات قدمت بطريقة غير مشروعة، فقد ورد أنه تم سداد مدفوعات لأعمال لم يتم إنجازها، وتم عرض المواد التي لم يتم استلامها على أنها مشتراة.

وزارة الداخلية منحت الإذن بالتحقيق مع 55 شخصًا بشأن 15 مناقصة تم طرحها داخل إدارة الطرق الريفية اعتبارًا من 15 مارس. في 17 مارس، تم منح إذن التحقيق لـ 33 شخصًا بشأن 21 مناقصة داخل إدارة حماية البيئة والرقابة. كان الوصي السابق مصطفى يمان على رأس القائمة في تحقيقين تم فتحهما ضد 72 شخصًا، معظمهم ورد ذكرهم في كلا ملفي الفساد.