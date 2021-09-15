أنقرة (زمان التركية) – أفادت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا أن الأجواء الحالية في سوريا لا توفر بيئة مناسبة لعودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين.

يأتي ذلك بينما تقول تركيا إنها تعمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

اللجنة أصدرت تقريرها الرابع والعشرين بشأن الأوضاع في سوريا. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي في جنيف صرح رئيس اللجنة، باولو بينيرو، أن الحرب لا تزال قائمة في سوريا وأنه من الصعب العثور على مكان آمن للمدنيين السوريين هناك.

وأشار التقرير إلى تزايد العنف والمواجهات المسلحة في شمال وجنوب البلاد.

هذا وأكد بينيرو أن طرفي النزاع القائم في سوريا منذ عشر سنوات يواصلون ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

يأتي ذلك تزامنا مع تصريح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأن بلاده تبحث مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.