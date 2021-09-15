أنقرة (زمان التركية) – اعترف رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، بأنه خلال فترة ترأسه لحزب العدالة والتنمية، وقعت عمليات فساد، لم يشترك فيها.

تصريحات داود أوغلو جاءت خلال لقاء مع قناة “تي في 5 موند” الفرنسية.

وتحدث داود أوغلو عن اليوم الذي ترك فيه منصب رئاسة الوزراء ورئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم في العام 2016.

يقول داود أوغلو إنه في اليوم الذي ترك فيه الوزارة ورئاسة الحزب، أكد للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه بتدخله المتزايد في حزب العدالة والتنمية، زرع بذرة الفتنة في الحزب لدرجة أن الجميع سوف يوظف عصابة تحيك المكائد ضد الجميع ويعملون ضد بعضهم البعض.

وأضاف داود أوغلو، أن توقعاته لأعضاء حزب العدالة والتنمية قد حدثت، حيث أصبح جميعهم يعملون مثل عصابات ضد بعضهم البعض، خاصة بين وزير الداخلية، سليمان صويلو، ووزير الخزانة والمالية السابق صهر الرئيس بيرات البيرق.

وتابع داود أوغلو حديثه عن الفساد داخل العدالة والتنمية: “كانت هناك دائرة فساد مكونة من رضا ضراب، و5 مقاولين هنا وهناك … كنت خارج هذه العجلة تمامًا. لم يتمكنوا من إدخالي”.

وأكد داود أوغلو أنه لا يمكن أبدا إلقاء اللوم عليه، لأنه كان بعيدا عن عجلة القيادة، وكانوا بالأساس يرون أنه يريد كسر عجلة القيادة.