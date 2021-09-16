أنقرة (زمان التركية) – أدلى الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بتصريحات حول الزيارة التي أجراها إلى تركيا خلال فترة توليه الرئاسة.

وخلال مشاركته في فعالية “Reshape Virtual Summit 2021” عبر الإنترنت، تحدث أوباما عن زيارته إلى تركيا خلال أول جولة خارجية له عقب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة وآرائه بشأن الجيل الشاب.

وذكر أوباما في حديثه أنه زار إسطنبول خلال أول زيارة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة قائلا: “كانت رائعة، فتركيا دولة استثنائية ذات شعب استثنائي. ولعل أهم شيء فعلته في إسطنبول هو الالتقاء بالشباب الرائع هناك”.

وأضاف أوباما أن زيارته لجامع السلطان أحمد أثناء وجوده في إسطنبول كانت تجربة رائعة قائلا: “جامع السلطان أحمد أحد الأماكن التاريخية الخاصة عالميا التي تربطكم بالماضي والحاضر والمستقبل بشكل يثير الدهشة”.

وأكد أوباما أن زيارة مثل هذه الأماكن بدون حشود جعلته يقدر الهدوء والصفاء والروعة.

وذكر أوباما أنه لم يكن يتابع الأخبار التلفزيونية خلال فترة رئاسته قائلا: “لأن الأخبار مصممة لجذب المشاهد. لهذا هذه القنوات التلفزيونية تسعى لإعداد الخبر الأكثر إثارة، غير أن هذا الأمر ليس مناسبا لشخص مثلي سيؤثر في هذا العام أو يسعى لاتخاذ قرارات استراتيجية طويلة المدى تتعلق بمصير بلد”.

وعلى الصعيد الآخر كشف أوباما عن آرائه بشأن الجيل الشاب، حيث أفاد أن الجيل الشاب بات أكثر انفتاحا على الأفكار الجديدة، وأن التكنولوجيا في المرحلة الحالية قادرة على إيصال أفكارهم إلى ملايين الأشخاص.

وقدم أوباما نصائح للشباب بشأن محو الأمية التكنولوجية، مطالبا إياهم ألا يصبحوا مجرد مستهلكين للتكنولوجيا ومحتواها بل أن يصبحوا أشخاصا منتجين لها ومحددين لشكلها ووظيفتها على نحو يطورون بفضله أنفسهم.