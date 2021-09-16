أنقرة (زمان التركية) – أشار رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، المنشق من الحزب الحاكم، إلى إمكانية التحالف مع الرئيس رجب طيب أردوغان في حال تعهده بالتحول من النظام الأوليجاركي العائلي إلى النظام الديمقراطي.

أدلى رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، بتصريحات حول أداء حزبه والتطورات على الساحة في تركيا خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني.

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني طرح داود أوغلو إجابة مثيرة للتساؤلات عن سؤال حول موقفه في حال تقدم الرئيس أردوغان بعرض للتصالح.

وفي إجابته، ذكر داود أوغلو أنه سيلتقي مع أردوغان إن تقدم بعرض كهذا مبينًا: “أنا طالب (العالم الصوفي) مولانا جلال الدين الرومي. أنا لن أرفض دعوة أي شخص. سألتقي مع الجميع، لكن التعاون مسألة مبدأ. التعاون والدعم مختلفان عن التحالف”.

وأكد داود أوغلو أنه سيدعم السلطة الحاكمة حتى النهاية إذا ما حققت سياسة نظيفة بالمعني الفعلي، وأضاف قائلا: “فليخصلوا أولا أجهزة الدولة من هيمنة العائلات، حينها سنصفق لهم وندعمهم حتى النهاية. لا بد أن نشهد إجراء فعليا. فليصلحوا الأمور وليتصرفوا بشكل صائب ونحن سنصفق لهم. التحالف مسألة سيتم بحثها في ظل أجواء الانتخابات. لقد استقلت من الحزب بعدما فقدت الثقة في تحقيقهم أي إصلاح”.