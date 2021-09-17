أنقرة (زمان التركية) – حذرت هيئة الأرصاد الجوية التركية، اليوم الجمعة، من سقوط أمطار غزيرة في عدة مناطق ومدن تركية.

وقالت الهيئة، في بيان، أن أمطار غزيرة ستتساقط على مناطق شرق البحر الأسود وشمال شرق الأناضول ومدينة ملاطية، وأوردو، وهاتاي، وعثمانية، وكهرمان مرعش، وتوكات.

وأضافت أن أمطارًا غزيرة قوية قد تحدث.. مع تحذيرات من حدوث فيضانات في مدينة أرضروم، وريزاـ وأرتفين، ومارس، وأرداهان.

وتابعت أن درجات الحرارة ستنخفض بمقدار 4 إلى 8 درجات في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد، فيما سترتفع درجات الحرارة في المناطق الداخلية والغربية من البلاد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة في سواحل البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق الأناضول.

طقس تركيا

كما يعتبر مناخ تركيا في المناطق الساحلية المطلة على بحر إيجة البحر الأبيض المتوسط بمناخ البحر المتوسط المعتدل، مع صيف حار وجاف وشتاء معتدل إلى بارد ورطب.

كما تمتاز المناطق الساحلية من تركيا والمطلة على البحر الأسود بمناخ محيطي دافئ ورطب صيفًا وبارد ورطب في الشتاء. وتهطل أكبر كمية من الأمطار على الساحل التركي من البحر الأسود .وهي المنطقة الوحيدة في تركيا التي تمتاز بمعدلات هطول أمطار عالية.

كما ويبلغ معدل هطول الأمطار في الشرق من الساحل 2.500 ملليمتر سنويًا، وهي أعلى نسبة هطول للأمطار في البلاد.

والمناطق الساحلية في تركيا المطلة على بحر مرمرة (بما في ذلك إسطنبول)، الذي يربط بين بحر إيجة والبحر الأسود. تمتاز بمناخ انتقالي بين مناخ البحر المتوسط المعتدل والمناخ المحيطي، وفصل صيف حار وجاف. وشتاء بارد ومعتدل إلى بارد ورطب.كما ولا تسقط الثلوج سنويًا في كل شتاء على بحر مرمرة والبحر الأسود. كما ومن ناحية أخرى من النادر أن تسقط الثلوج في المناطق الساحلية لبحر إيجة. ونادرة جدًا في المناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط.