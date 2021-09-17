أنقرة (زمان التركية) – قالت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، أنها حيدت 6 عناصر من تنظيم “بي كا كا” شمالي العراق .

وأضافت الدفاع التركية، في بيان، أن القوات المسلحة تواصل تدمير أوكار الإرهاب شمالي العراق.

كما وتابعت “تم تحييد 6 إرهابيين من “بي كا كا” في عملية جوية بمنطقة غارة، ومعركتنا ضد الإرهاب ستتواصل بشكل فعال وحاسم”.

وفي 17 يونيو/ كانون الثاني الماضي. أطلقت تركيا عملية “مخلب النمر” في منطقة “حفتانين” شمالي العراق، ضد “بي كا كا”، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

كما وتعتبر هذه العملية الثانية شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد “مخلب النسر” التي انطلقت في 15 يونيو/ حزيران الفائت.