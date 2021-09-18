إسطنبول (زمان التركية) – زعم محلل تركي بارز أن الوفد التركي المتواجد حاليا في الولايات المتحدة فشل في تحديد موعد للرئيس رجب أردوغان مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة الأمم المتحدة.

كان نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال وصل الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي في زيارة تستغرق يومين من أجل اللقاء مع نائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان ووكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند خلال الزيارة، وفق بيان صادر عن الحكومة التركية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في البيان المذكور الذي نشرته قبل بدء الزيارة: “من المقرر مناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والتطورات الدولية في إطار المشاورات السياسية الشاملة التي ستعقد بين الوفود خلال الزيارة”.

زيارة الوقد التركي برئاسة سادات أونال إلى واشنطن جاءت قبل ثلاثة أيام من الزيارة التي سيجريها الرئيس أردوغان يومي 19 و 22 سبتمبر إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن الهدف الأساسي لزيارة الوفد التركي لواشنطن قبيل بدء زيارة أردوغان هو السعي للحصول على موعد مع بايدن لتقديم صورة للرأي العام تدل على أن أردوغان لا يزال يحظى بدعم في المحافل الدولية.

لكن المحلل السياسي التركي جان أتاكلي ادعى في فيديو نشره عبر يوتيوب أن محاولات الوفد التركي فشلت في إقناع الجانب الأمريكي بلقاء بين أردوغان ونظيره الأمريكي بسبب اختلاف وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية.