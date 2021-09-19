أثينا (زمان التركية)ـ قال زعيم المعارضة في اليونان ليكسيس تسيبراس، رئيس حزب سيريزا – التحالف التقدمي، يوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي عقد في معرض سالونيك الدولي الخامس والثمانين، إن الحكومة فقدت ثقة المواطنين، حيث شدد بشكل خاص على القضايا المتعلقة بالشباب وحث جميع اليونانيين على التطعيم.

وردا على أسئلة الصحفيين، قال إن رئيس الوزراء والحكومة يسعيان جاهدين لتعزيز جاذبيتهم للشباب استجابة لاستطلاعات الرأي، وشدد على أن الشباب لا يريدون الصدقات ومصروبات الجيب ولكن آفاق أفضل ومستوى معيشي جيد، والوظائف.

وقال إن هناك حاجة إلى رؤية عامة وآفاق لمواجهة هجرة الأدمغة وخلق حوافز للشباب للبقاء في البلاد.

وأشار تسيبراس أيضًا إلى أنه يجب تحميل شخص ما المسؤولية عن الأداء الضعيف لليونان فيما يتعلق بالوباء وتباطؤ التطعيمات.

وأضاف وفق (وكالة أنباء أثينا المقدونية) أن “المشكلة الأساسية هي أن حكومة ميتسوتاكيس فقدت ثقة المواطنين وغير قادرة على إقناعهم لأنها قامت بتمويل الوسيلة بدلاً من تمويل الرسالة بحملات مستهدفة. التطعيم الإلزامي هو الملاذ الأخير”. قال تسيبراس “الآن هو الوقت الذي يجب أن نحاول فيه إقناع مواطنينا. إنها ليست قضية خلاف سياسي، إنها مسألة صحية لكل واحد منا.” نعم للحياة، نعم للتطعيم ، لا للتقسيم”.

وحول إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات التي ستجرى بنظام التمثيل النسبي، قال زعيم حزب سيريزا إن الهدف الأساسي للحزب هو تشكيل حكومة تقدمية والابتعاد عن “الليبرالية الجديدة والمعادية”.

وأضاف أن المعضلة هي ما اذا كانت مثل هذه الحكومة ستتشكل في اليوم التالي للانتخابات “أم سنواجه ابتزازا سياسيا ونعيد الانتخابات ومغامرات خطيرة”.

واتهم ليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء “بالتشريع فقط لنفسه وفئته” وقدم تفسيرات للإعلانات المختلفة التي صدرت خلال خطابه يوم السبت، بما في ذلك خطط رفع رواتب الأطباء في جهاز الصحة العامة من أجل مواجهة هجرة العقول وفقدان الأطباء.

كما سلط تسيبراس الضوء على قرار ميتسوتاكيس بمنح مناصب وزارية لأعضاء كبار سابقين في حزب لاوس اليميني المتطرف، قائلا إنه تناقض لفظ رئيس الوزراء للمطالبة بالمركز السياسي، ووصف تجنيس عائلة أنتيتوكونمو بأنه ” تصاعد النفاق “في ظل الصمت المتزامن على أفعال النائب كونستانتينوس بوغدانوس.

واتهم الحكومة بالافتقار إلى استراتيجية وطنية فيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا وقضايا السياسة الخارجية الأخرى، وانتقد الطريقة التي يتعامل بها رئيس الوزراء مع القضايا المتعلقة ببيان ثروته، في حين أكد أن الضرائب المرتفعة للطبقة الوسطى لم تكن خيارا لـ سيريزا ولكن شيئًا فُرض على الحزب كجزء من برنامج المذكرة من أجل تسوية ديون اليونان.

وقال إن ميتسوتاكيس ضلل المتقاعدين والطبقات الوسطى، وألغى المعاش الثالث عشر وخصخص النظام “مع توقع وجود ثقب أسود في المستقبل -ديون بقيمة- 70 مليار دولار”.

وأضاف “لقد تركنا 37 مليار يورو في الخزائن العامة ، فماذا تترك حكومة ميتسوتاكيس؟ ديون وديون فقط”.

وقال إن اليونان يجب ألا تفوت فرصة دعم الاقتصاد الآن بعد أن تمكنت من الاقتراض بمعدلات منخفضة وتمكنت من الوصول إلى صندوق الانتعاش، مضيفًا أن الأمور ستصبح أكثر صعوبة بمجرد عودة القيود المالية. وشدد على أن دول الجنوب الأوروبي يجب أن يكون لها موقف واحد ، مضيفًا: “لا أعرف ما هو موقف الحكومة … لقد صوتت على [إطار] متوسط ​​المدى يتضمن تصحيحًا ماليًا بتسع نقاط في قبل عامين من بدء المحادثة”.

وقال تسيبراس إن سيريزا يريد أن يزدهر الناس، وكذلك الأرقام، مشيرًا إلى أن أرقام النمو كشفت أيضًا عن قفزة في الواردات مقابل الصادرات، مما يكشف عن مشكلة خطيرة في إنتاجية الاقتصاد اليوناني.

وقال إنه لم يكن قلقًا بشكل خاص من معدلات سيريزا المنخفضة في استطلاعات الرأي، مشيرًا إلى أن النسبة المئوية للحزب في التصويت تم التقليل من شأنها بشكل منهجي في الماضي، مضيفًا أن هدف الحزب كان أن يأتي أولاً بفارق كبير، وهو ما قال إنه سيفعل. زيادة فرص تشكيل حكومة تقدمية.