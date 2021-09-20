أنقرة (زمان التركية) – خلط الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال تعريفه بكتابه الجديد، بين اللغة الفرنسية والإنجليزية، وثار نقاش على مواقع التوصل الاجتماعي حول جهل أردوغان باللغات الأجنبية.

خلال مؤتمر صحفي لأردوغان، تحدث الرئيس التركي عن كتابه الجديد “عالم أكثر عدلا ممكن”، وعرض نسخ الكتاب المترجمة إلى لغات غير التركية.

كان مثيرا للانتباه أنه خلال عرض النسخة الفرنسية من الكتاب، قول أردوغان “كما ترون، هذه النسخة باللغة الإنجليزية”.

وتسبب مقطع الفيديو الذي وثق خطأ أردوغان، في ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تنوعت بين السخرية والانتقاد.

وقال مستخدم على تويتر إن أردوغان تلقى دروسا في اللغة الإنجليزية على مدار 30 عاما، ولكنه يجهل حتى المباديء الأساسية للغة.

ناشط آخر سخر قائلا: “هل سمع إيمانويل ماكرون بهذا؟ من لا يستطيع قراءة الكتاب يكتب الكتاب”.

ليست المرة الأولى التي يلفت فيها أردوغان الانتباه عندما يتعلق الأمر باللغات الأجنبية. في يونيو الماضي تعرض الرئيس التركي لموقف محرج خلال قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، إذ تأخرت استجابته لطلب لم يفهمه في البداية.

أظهرت لقطات مصورة آنذاك تأخر أردوغان، في تنفيذ توجيه صدر للزعماء المشاركين في قمة “الناتو” بالإنجليزية والفرنسية، خلال جلسة تصوير.

وطُلب من الزعماء الذين وقفوا متباعدين تطبيقا للإجراءات الاحترازية، الالتفات للمصورين لأخذ صورة جماعية، فيما أظهرت اللقطات تأخر أردوغان في الالتفات وإقدامه على ذلك بعدما لاحظ التفاف الجميع.

وفيما يخص كتاب أردوغان، طرحت دار نشر تركواز النسخة الأولى من الكتاب بسعر 40 ليرة، كما بالإمكان أيضا الحصول على الكتاب عبر الانترنت بسعر 32 ليرة.

ويحمل الغلاف الأمامي للكتاب يحمل صورة لأردوغان، بينما الغلاف الخلفي للكتاب عليه عبارات تنتقد منظمة الأمم المتحدة.

كتب أردوغان في خلفية كتابه: “ليس من الأخلاق ولا العدل أن تتخذ خمس دول فقط القرار في القضايا التي ستؤثر على مصير العالم بأسره؛ فالعالم أكبر من خمس -دول-. وهناك حاجة إلى أمم متحدة تعكس العديد من الثقافات والمجتمعات لتحقيق سلام عالمي أكثر عدلا واستدامة. العالم ليس مجتمعا واحدا ولا مجتمعان ولا ثقافة واحدة ولا يخضع للهيمنة الثقافية لبضعة عناصر صاحبة امتيازات. وبالإمكان تحقيق عالم أكثر عدلا وشمولية ذات ثقافات متعددة ومجتمعات متعددة، والأمم المتحدة هي الوجهة الأولى لتحقيق عالم كهذا”.