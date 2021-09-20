أنقرة (زمان التركية) – شهدت العاصمة التركية أنقرة، واقعة سرقة مثيرة حيث أقدم مواطن تركي على سرقة عبوتين من زيت عباد الشمس سعتهما 10 لتر.

تحول زيت عباد الشمس مؤخرا إلى سلعة باهظة الثمن لا يقدر البعض على دفع ثمنها.

مواطن تركي في حي “زبيدة هانم” بمنطقة “ألتينداغ” بالعاصمة أنقرة، دخل إلى المتجر التركي الشهير “ok”، وسرق عبوتين زيت عباد الشمس، وفر هاربا.

المسؤول عن المتجر اندفع وراء السارق (35 عاما)، ونجح في التصدي له على بعد 2 كيلومتر من المتجر.

فور استعادة الزيت المسروق قال الموظف “انقذنا زيت عباد الشمس”، فيما فر السارق هاربا.

زيت عباد الشمس أحد المنتجات الغذائية التي شهدت أعلى زيادة في الأسعار في العام الأخير.

أصبح سعر 5 لترات من الزيت الطهي 68.5 ليرة تركية.

وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفع ثمن زيت عباد الشمس بنسبة 60.8 بالمائة بين أغسطس 2020-2021.

حذر شيمسي بايراكتار، رئيس اتحاد غرف الزراعة في تركيا، من أن يصبح زيت عباد الشمس من ضمن “سلع الرفاهية” في تركيا.

بايراكتار قال إنه أصبح من المحتم إيجاد حلول دائمة لمشاكل زراعة عباد الشمس، مضيفا: “زيت عباد الشمس، أحد الاحتياجات الغذائية الأساسية للمجتمع، سيأخذ مكانه على الرفوفضمن سلعة الرفاهية إذا لم يتعاون القطاع العام والقطاع الخاص والجامعات والمنظمات المهنية العاملة لحل الأزمة دون تحيز وشروط مسبقة”.

وتابع بايراكتار: ” تركيا واحدة من أفضل 10 دول من بين 75 دولة من حيث زراعة عباد الشمس وكمية الإنتاج. ولكن إنتاج عباد الشمس لا يمكن أن يلبي احتياجات المواد الخام لصناعة الزيوت النباتية التركية”.