القاهرة (زمان التركية)ــ نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق في مصر الذي أعلن وفاته اليوم الإثنين.

أبو الغيط وصف المشير طنطاوي بـ “الصديق” وقال إنه رحل بعد “مسيرة وطنية طويلة حافلة بالعطاء”.

وجاء في النعي “لقد أعطي الفقيد لأمته الكثير منذ كان ضابطا يافعاً في القوات المسلحة المصرية وحتي نهاية مسيرته الطويلة على أعلى درجات السلم العسكري، مروراً بمحطات رئيسية في حياته وحياة مصر أبرزها حرب أكتوبر المجيدة وانتقال السلطة عام ٢٠١١ إلى المجلس الأعلي للقوات المسلحة وإدارة شؤون البلاد في أدق وأصعب المراحل”.

ووجه الأمين العام “خالص التعزية الى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والي مصر حكومة وشعباً.. في هذا المصاب”.