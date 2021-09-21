أنقرة (زمان التركية) – اتهم زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصهره وزير المالية والخزانة السابق، بيرات ألبيراق، بإخفاء 130 مليار دولار والتسبب في رفع الأسعار في تركيا.

زار باباجان بائعي البطاطس والبصل في منطقة تشارشمبا بولاية سامسون التركية، واستمع إلى شكواهم.

زعيم حزب الديمقراطية والتقدم انتقد تأرجح أسعار البصل والبطاطس بين الارتفاع والانخفاض منذ عامين، مشيرا إلى أن الحكومة هي المتسبب في ذلك.

وأضاف باباجان أن الحكومة تفقد السيطرة على سعر الصرف وتبحث عن ضحية في كل مرة، تحمله المسؤولية عن ارتفاع الأسعار.

وتابع علي باباجان: “لقد أخفى 130 مليار دولار من البنك المركزي التركي، لقد باع واستهلك سرا هذه الأموال مع صهره، وبعدها رفع الأسعار، وبعدها يجعل الإعلام يظهر مستودعات البصل ويتهم التجار بأنهم مجرمون ومذنبون وإرهابيون” في إشارة إلى إلقاء الحكومة باللوم على عمليات احتكار السلع في التسبب برفع الأسعار.

وفقد البنك المركزي التركي خلال عام واحد 128 مليار دولار من رصيد احتياطي النقد الأجنبي، قال عنها أردوغان إنها أنفقت في البنية التحتية، فيما قال لطفي علوان وزير المالية الذي خلف برات ألبيرق صهر أردوغان إن المبلغ أنفق للسيطرة على سعر الصرف.

وعبر أحد التجار لـ باباجان عن غضبه قائلا: “جعلونا إرهابيين من حين لآخر. كان علي أن أقول تلك الكلمة. هناك مشكلة ولا يمكنهم حلها”.