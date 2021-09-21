أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، إنه يشعر بالحزن على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووصفه بأنه “يعيش في عالم آخر”.

تصريحات داود أوغلو جاءت خلال حلوله ضيفا على برنامج “مرآة المدينة” على شاشة “أجا تي في”.

وخلال البرنامج، أوضح داود أوغلو أن أكبر كارثة تنتظر رجال الدولة أنهم لا يواجهون الواقع ويبنون ستارا حديديا بينهم وبين الشعب، ومن أبرز هؤلاء الرئيس أردوغان.

تابع داود أوغلو: “السيد أردوغان يعيش في عالم آخر… رغم كل شيء، كصديق قديم أشعر بالحزن عليه، إنه يعيش في عالم منفصل”.

وأضاف داود أوغلو أن الوضع الاقتصادي بات سيئا في تركيا، والمواطنون يعانون من هذا الاقتصاد.

وتابع داود أوغلو: “يقول أردوغان نحن نتقدم، ولكن المزارع يشتكي، يبدو أن أردوغان لا يشاهد سوى عدد قليل من القنوات المؤيدة، ومن حوله لا يقدمون أي معلومات” واقعية.

وأكد داود أوغلو أن “أردوغان لا يعيش في تركيا. يرى أردوغان العالم الذي يريد أن يراه”.

يذكر أن أحمد داود اوغلو رئيس وزراء تركيا الأسبق قرر في 2019 الانشقاق عن حزب العدالة والتنمية الذي شارك في تأسيسه وقال إن الحزب انحرف عن المبادئ التي تأسس عليها، ثم أعلن عن تدشين حزب “المستقبل” الذي يتخذ موقفًا معارضًا من الرئيس أردوغان.